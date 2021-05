POL-NB: Löschung Öffentlichkjeitsfahndung nach vermisster Frau aus Stralsund.

Stralsund (ots) -



Die Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Frau aus Stralsund,

eingestellt am 27.05.2021, 21:05 Uhr, kann eingestellt werden. Die

Frau konnte am 27.05.2021 gegen 21:50 Uhr durch Beamte der

Bundespolizei Stralsund angetroffen und zum Betreuten Wohnen

zurückgebracht werden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Fahndung.



