POL-HWI: Kindergartenkinder richtig angeschnallt?

Wismar (ots) - Im Rahmen des landesweiten Auftaktes der Aktion "100% geschnallt?!" haben heute Morgen Präventions- und Kontaktbeamte der Polizeiinspektion Wismar gemeinsam mit der Wismarer Verkehrswacht vor der Kita "Siebenschläfer" kontrolliert, wie die Kinder in den ankommenden Fahrzeugen gesichert sind.



Es ist Pflicht Kinder im Auto sicher anzuschnallen.



Von 41 kontrollierten PKW waren die meisten Kinder richtig angeschnallt. In drei Fällen mussten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, da die mitfahrenden Kinder ohne geeignete Kindersitze oder ohne angelegte Sicherheitsgurte befördert wurden.

Vor Ort beantworteten die eingesetzten Beamten interessierten Eltern Fragen hinsichtlich der richtigen Sicherung mitfahrender Kinder sowie der korrekten Einstellung des Gurtes.



Kinder, das zwölfte Lebensjahr nicht vollendet haben oder kleiner als 150 cm sind, dürfen in Fahrzeugen nur mitgenommen werden, wenn sie auf geeigneten Rückhalteeinrichtungen sitzen. Das Risiko für Kinder, bei einem Unfall verletzt oder getötet zu werden, ist deutlich höher, wenn sie im Fahrzeug ungesichert mitfahren.



