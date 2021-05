POL-GÜ: Mopedfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Bützow (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am 27.05.2021 gegen 8:40 Uhr, auf der L14, zwischen Bützow und Steinhagen, wurde eine Person schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus geflogen. Vermutlich verlor der 16 jährige Deutsche auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Moped und rutschte in den Straßengraben. Während des Einsatzes von Rettungsdienst und Polizei kam es zu leichten Verkehrseinschränkungen. Der Sachschaden an der Maschine wird auf 500 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell