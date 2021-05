POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von zwei VW T5

Stavenhagen (ots) - In der Nacht vom 26.05. zum 27.05.2021 wurden vom Gelände eines Autohauses in 17153 Stavenhagen durch unbekannte Täter zwei Transporter VW T5 entwendet. Die beiden Kraftfahrzeuge können wie folgt beschrieben werden:



1. Ein VW Transporter aus dem Jahr 2008 in weiß. Das Fahrzeug ist mit Firmenaufklebern des Energiekonzerns e.on sowie mit rot-weißen Signalstreifen beklebt.



2. Ein VW Transporter T5 in der Farbe schwarz.

Beide Kraftfahrzeuge haben einen Zeitwert von jeweils circa 10.000 Euro.



Des Weiteren wurden durch die Täter Kennzeichentafeln von zwei anderen Kraftfahrzeugen entwendet. Es wird vermutet, dass diese an den o. g. entwendeten Transportern angebracht sind.



1. LRO-CZ 253

2. TET-LP 111



Wer Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Kraftfahrzeuge geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Malchin unter 03994/231-224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell