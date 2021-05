POL-LWL: Radlader geriet in Brand

Demen (ots) - Auf der L 091 zwischen Demen und Wamckow ist am Donnerstagmorgen ein Radlader in Brand geraten. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte das brennende Fahrzeug. Durch das Feuer wurde die Hydraulik des Radladers sowie Teile der Straße beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Zuge der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die L 092 zeitweise halbseitig gesperrt werden. Offenbar war ein technischer Defekt am Fahrzeug Auslöser des Brandes. Der entstandene Sachschaden wurde vor Ort auf ca. 3000 Euro beziffert.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell