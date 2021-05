POL-HRO: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Rostock (ots) - Am Nachmittag des 25. Mai ereignete sich ein Verkehrsunfall im Stadtteil Lütten Klein, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.



Gegen 14:30 Uhr fuhr ein 86-jähriger deutscher Pkw-Fahrer auf die Kreuzung St.-Petersburger Straße / Warnowallee. Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr er während der roten Ampelschaltung die Kreuzung und kollidierte mit einem von rechts querenden Fahrradfahrer. Der 67-jährige deutsche Fahrradfahrer verletzte sich durch den Aufprall schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun durch die Kriminalpolizei und mit Hilfe eines Sachverständigen der DEKRA ermittelt.



