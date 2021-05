POL-HWI: Radlader in Badow gestohlen

Bendhof (ots) - Am frühen Nachmittag des vergangenen Montags (24. Mai) wurde die Gadebuscher Polizei über den Diebstahl eines Radladers informiert.



Offenbar stahlen unbekannte Täter den Radlader in der Nacht gegen 0:30 Uhr von einer Baustelle beim Gemeindezentrum.

Eine Ortung des Radladers ergab, dass dieser gerade zum Zeitpunkt des Anrufes bei der Polizei in einem Waldstück nahe der Ortschaft Lützow genutzt wird.



Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten den Radlader, der durch eine circa 45-jährige männliche Person gefahren wurde, in einem Waldstück bei Bendhof fest.

Als der Mann die eintreffenden Beamten bemerkte, flüchteten er sowie ein Junge, der augenscheinlich im Grundschulalter war, unerkannt mit einem blauen Quad.



Ein am Ort zurückgelassenes rotes Quad stellten die Einsatzkräfte zur Spurensuche sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des Radladers geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/722 0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell