POL-HRO: Ermittlungserfolg für Kriminalkommissariat Rostock: Polizei findet Betäubungsmittel bei Wohnungsdurchsuchungen

Rostock (ots) - Am 20. Mai stellte das Rostocker Kriminalkommissariat im Rahmen von insgesamt vier Wohnungsdurchsuchungen im Bereich Groß-Klein zahlreiche Betäubungsmittel sowie Bargeld fest. Die Durchsuchungen wurden durch die Staatsanwaltschaft Rostock beantragt und durch das Amtsgericht Rostock entsprechend Beschluss erlassen.



Bei einem 32-jährigen deutschen Beschuldigten stießen die Einsatzkräfte u.a. auf Marihuana, Ecstasy sowie weitere verschreibungspflichtige Tabletten, Amphetamin und 3.500 Euro Bargeld. Bei einem weiteren Beschuldigten, einem 27-jährigen Deutschen, wurde ebenfalls Marihuana, eine Vielzahl verschreibungspflichtiger Tabletten, betäubungsmittelhaltiger Pilze und 450 Euro Bargeld in dessen Wohnung in der Rostocker Innenstadt gefunden. Darüber hinaus wurden zwei Softairwaffen sichergestellt.



Die Polizei war mit insgesamt 19 Kräften im Einsatz. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell