POL-NB: Zeugen nach Diebstahl eines Quads in Stuer gesucht

17209 Stuer (ots) - In der Zeit vom 21.05.2021 bis 25.05.2021 kam in 17209 Stuer zum Diebstahl eines Quads.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen widerrechtlich Zutritt zu einem Privatgrundstück in der Straße "Waldeck" in 17209 Stuer und entwendeten das Quad der Herstellers ZHUKOVSKY VELMOTOZA vom Typ Guepard Trophy PRO EPS, das unter einem Carport abgestellt war. Das Quad des Baujahres 2018 ist schwarz und in Camouflage-Optik verkleidet. Im vorderen Bereich trägt es die Aufschrift "Forst" und ist mit LED-Balken versehen. Darüber hinaus befindet sich an der Vorderachse eine Seilwinde, hinten ist ein Koffer samt Ersatzbatterie angebracht. Der Schaden wird mit ca. 10.000 EUR beziffert.



Das entwendete Quad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen wegen Fahrzeugdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit in Stuer auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Quaddiebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Röbel unter 039931 - 848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



