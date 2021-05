POL-LWL: Werkzeuge von Firmengelände gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Zarrentin (ots) - Von einem Firmengelände in Zarrentin haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Werkzeug im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und stahlen einen Bodenverdichter, 2 Akkuschrauber sowie einen Trennschleifer. Die Polizei sicherte Spuren am Tatorten und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt nimmt die Kriminalpolizei in Boizenburg (Tel. 038847-6060) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell