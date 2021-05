POL-HWI: Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Gägelow

Gägelow (ots) - Am vergangenen Freitagmorgen, gegen 08:00 Uhr, wurde die Wismarer Polizei über einen Einbruch in einen Fahrradladen in Gägelow informiert.



In das Geschäft drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (20. Mai) auf Freitag (21. Mai) gewaltsam ein. Der oder die Täter entwendeten vier hochwertige E-Bikes und beschädigten weitere Fahrräder. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von circa 14.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die im Bereich der Oberen Straße in Gägelow in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, jeder beliebigen Polizeidienststelle oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell