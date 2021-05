32-jähriger Mann aus Demmin vermisst

Am 24.05.2021, gegen 08.00 Uhr wurde Herr Philip Wilke als vermisst gemeldet. Er wurde letztmalig am Sonntag, dem 23.05.2021, gegen 08.00 Uhr in seiner Einrichtung für Behinderte in Demmin gesehen. Er ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Alle polizeilichen Arbeiten und Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Vermissten blieben erfolglos.

Personenbeschreibung des 32-jährige Mannes:

ca. 175 cm groß

73 kg schwer

schlank

kurze, 5 mm lange dunkle Haare

weißes T- Shirt

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen kann, meldet sich bitte unter 03998 2540 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

dunkle Jeanshose

dunkle Schuhe