POL-NB: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mirow (LK MSE) (ots) - Am 24.05.2021, um 13:00 Uhr ereignete sich in der Wesenberger Chaussee in Mirow auf Höhe der dortigen Tankstelle ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 61- jährige Motorradfahrer beabsichtigte rechts an dem linksabbiegenden Pkw der Marke Nissan vorbeizufahren. Er touchierte dabei zunächst den Pkw und dann einen am Straßenrand liegenden Feldstein. Der Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Eine auf den Verkehrsunfall zugekommene Funkstreifenwagenbesatzung leistete erste Hilfe und forderte umgehend Rettungskräfte an. Der schwerletzte Fahrer wurde durch den ADAC-Rettungshubschrauber in das Klinikum "Plau am See" geflogen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



