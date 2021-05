POL-GÜ: Mehrere Fahrzeuge in der Teterower Innenstadt beschädigt

Teterow (ots) - In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag wurden durch noch unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der Teterower Innenstadt festgestellt. Nach dem Hinweis eines Bürgers konnten die Beamten des örtlichen Polizeireviers in der Gasstraße, der Seestraße und der Pferdemarktstraße insgesamt vierzehn Fahrzeuge festgestellt werden, bei denen teils die Spiegel abgetreten wurden, teilweise die Scheibenwischer verbogen oder entwendet wurden. Einige der Fahrzeughalter, deren Unmut nur zu verständlich ist, konnten bereits angetroffen werden.



Sollten Geschädigte an ihren Fahrzeugen derartige Schäden feststellen, werden sie gebeten, sich mit dem Polizeirevier Teterow unter Telefon 03996-1560 in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Taten machen können.



