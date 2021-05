POL-GÜ: Trunkenheit im Verkehr

Güstrow (ots) - Wegen des Benutzens eines Handy sollte ein Fahrzeugführer am Sonntag gegen Mittag in Güstrow einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem das Fahrzeug gestoppt wurde, fiel den Beamten beim 39-jährigen Fahrzeugführer starker Atemalkoholgeruch auf. Ein anschließender Test bestätigte die Vermutung der Trunkenheitsfahrt. Der festgestellte Wert betrug 1,40 Promille.

Eine Blutprobenentnahme war unausweichlich. Ebenso wurde Strafanzeige erstattet und der Führerschein sichergestellt.



