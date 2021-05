POL-NB: Quad-Diebstahl in Zislow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Röbel/ Müritz (ots) -



Im der Nacht vom 22.05.2021 zum 23.05.2021 kam es in 17209 Zislow zum

Diebstahl eines olivgrünen Quads der Marke "TGB", 400 ccm.

Das Quad stand zuvor auf dem umfriedeten Grundstück des Eigentümers

unter einem Carport. Unbekannte Täter öffneten das Schiebetor,

welches sich unmittelbar neben dem Carport an der Grundstücksgrenze

befindet, und schoben das Quad dann unbemerkt vom Grundstück des

40-jährigen deutschen Geschädigten. Der weitere Verbleib ist

ungeklärt. Eine Sachfahndung wurde umgehend veranlasst und eine

Anzeige wegen schweren Diebstahls aufgenommen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



