POL-HRO: Ausschreitungen im Stadtgebiet Rostock nach Fußballspiel

Im Nachgang des Fußballspiels des F.C. Hansa Rostock wurden dem

Notruf der Polizei im Verlauf des späten Samstagabend ab 23:00 Uhr

mehrere Personengruppen im Rostocker Innenstadtbereich gemeldet. Die

offenkundig alkoholisierten Personen waren auf Grund ihrer

lautstarken Ausrufe und fantypischen Bekleidung der Fanszene des F.C.

Hansa Rostock zuzurechnen. Die Personengruppen sammelten sich gegen

23:30 Uhr mit bis zu 250 Personen im Bereich der Margaretenstraße und

entzündeten einen dortigen mobilen Verkaufsstand. Beim Eintreffen der

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden diese mittels des

Abfeuerns von Pyrotechnik und Flaschenwürfen angegriffen. Aus der

Personengruppe heraus wurden in der Folge an mehreren Orten im

Bereich zwischen Margaretenstraße und Borwinstraße Barrikaden aus

Mülltonnen errichtet und diese angezündet. Erst durch den Einsatz

starker Polizeikräfte konnte der Bereich bis ca. 02:30 Uhr geräumt

und die Löscharbeiten der Feuerwehr ermöglicht werden.



Im Verlauf der Ausschreitungen wurden neben dem Verkaufsstand ca. 20

Mülltonnen durch die Brände zerstört sowie mehrere geparkte PKW stark

beschädigt. Das genaue Schadensausmaß ist noch unbekannt. Weiterhin

wurden zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei mit den Schriftzügen "ACAB"

beschmiert.



Gegen die unbekannten Täter wird ein Ermittlungsverfahren zum

Verdacht des Landfriedensbruches aufgenommen.



Zeitgleich mit dem Abschluss der Löscharbeiten wurde der Polizei ein

Einbruch in das Ostseestadion gemeldet. Zeugenhinweisen nach sollen

sechs Personen aus einem Technikbereich einen Gabelstapler sowie

einen Golfcar entwendet haben. Den Zeugenaussagen nach wurden die

Täter ebenfalls als Angehörige der Fanszene des F.C. Hansa

beschrieben.



Beide Maschinen konnten im nahegelegenen Barnstorfer Wald aufgefunden

werden.



