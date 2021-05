POL-NB: Unbekannte verteilen ätzende Flüssigkeit in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Feldberg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Neustrelitz (ots) -



Am 21.05.2021um 13:21 Uhr informierte eine Bürgerin aus Feldberg die

Polizei, da es in ihrem Wohnaufgang, im Mühlenweg stark nach

Buttersäure riecht. Unbekannte(r) Täter hatte(n) in dem

Mehrfamilienhaus, zwischen 0:00 Uhr und 6:00 Uhr, eine noch

unbekannte, stark riechende und ätzende Flüssigkeit verteilt. Diese

war laut dem eingesetzten Leiter des Gefahrgutzuges der Feuerwehr

Neustrelitz dazu geeignet, die Bewohner zu gefährden und bei Kontakt

auch zu verletzen. Um welche Flüssigkeit es sich konkret handelte,

bleibt zu ermitteln.

Dreizehn Bewohner mussten kurzzeitig aus ihren Wohnungen evakuiert

werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nachdem die Feuerwehr ihre

Maßnahmen beendet hatte, konnten die Bewohner wieder in ihre

Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen. Eingesetzt waren zehn Kameraden der Feuerwehr Feldberger

Seenlandschaft, drei Kameraden des Gefahrgutzuges Neustrelitz sowie

Mitarbeiter des Ordnungsamtes Feldberger Seenlandschaft.

Zeugen welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können

werden gebeten sich bei der Polizei Neustrelitz (03981/258-0), jeder

anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.



