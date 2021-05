POL-GÜ: Zwei ältere Menschen sterben nach Verkehrsunfall auf der B103 in Kronskamp

Laage (ots) - ~Am 21.05.2021 gegen 09:00 Uhr kam es auf der B103, Höhe der Ortslage Kronskamp zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei ältere Menschen verstorben sind.

Die 82 Jährige Frau und ihr 91 Jähriger Beifahrer fuhren in Richtung Laage, als sie im Kurvenbereich nach links in den Gegenverkehr gerieten und dort mit dem entgegenkommenden LKW zusammenstießen. Beide Personen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und waren nicht ansprechbar. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe Maßnahmen verstarben sie noch an der Unfallstelle. Der 36 Jährige Fahrer des LKW erlitt einen Schock und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Während des Einsatzes des Rettungsdienstes mit Rettungshubschrauber und der Feuerwehr Laage sowie der Unfallaufnahme durch Polizei und Dekra war auf der B103 eine Vollsperrung eingerichtet, die auch zum Abschleppen der Fahrzeuge aufrechterhalten wurde.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Sachschaden beträgt 40.000 Euro.

Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsch.~



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell