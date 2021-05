Polizei sucht Zeugen nach sexuellem Missbrauch eines 12-jährigen Mädchens in Schwerin

Details anzeigen Bild des Tatverdächtigen von einer Überwachungskamera Bild des Tatverdächtigen von einer Überwachungskamera

Am frühen Abend des 23. März 2021 wurde in Schwerin, Mecklenburgstraße/ Ecke Schmiedestraße ein 12-jähriges Mädchen von einem unbekannten Mann angesprochen und unsittlich berührt. Anschließend begab er sich mit dem Kind in den EDEKA-Markt, um Zigaretten zu erwerben.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

etwa 20-27 Jahre alt

über 170cm groß schlanke Statur

schwarze Haare, kurz und gelockt

braune Augen

gebrochen deutschsprechend.

Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der Tel.:038208/88 2222 über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei anderen Polizeidienststellen zu melden.