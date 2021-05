POL-NB: Diebstahl von Wechselrichtern - Schaden von über 100.000 EUR

Löcknitz (ots) - Am heutigen Morgen wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter in den Solarpark Book (bei Löcknitz) eingebrochen sind.



Sie entwendeten 18 Wechselrichter mit einem Gesamtwert von etwa 72.000 EUR. Darüber hinaus durchtrennten sie Zuleitungen zu den Verteilerkästen und die Verkabelungen zwischen den Wechselrichtern, sodass ein Schaden von etwa 30.000 EUR entstand.



Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Ermittlungen wird die Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernehmen.



Die Wechselrichter müssen mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und zum Beispiel ungewöhnliche Fahrzeugbewegungen beobachtet haben, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



