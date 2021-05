POL-ANK: Brand eines Autos in Greifswald

Greifswald (ots) - Heute Morgen (20. Mai 2021, gegen 05.00 Uhr) wurde der Polizei der Brand eines VW Golf, welcher auf dem Weg Zum Ryckwäldchen stand, gemeldet. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen technischen Defekt vor, sodass die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen wurden. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.



Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier in Greifswald unter 03834-5400, aber auch jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



