POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Röbel (ots) - Am 20.05.2021 gegen 11:45 Uhr ist es auf der L24 bei Röbel zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer gekommen. Ein 70-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die L24 von Röbel in Richtung Sietow. Als der 70-Jährige mit seinem PKW den vor ihm fahrenden LKW überholen wollte, übersah er den entgegenkommenden 57-jährigen deutschen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer machte eine Gefahrenbremsung, sprang vom Motorrad ab und landete im Straßengraben. Dabei wurde der 57-jährige Warener schwerverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht.



In der Folge stießen das Motorrad und der PKW frontal zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L24 vollgesperrt und später halbseitig gesperrt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde auch die Dekra eingesetzt.



