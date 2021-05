POL-NB: Zeugen gesucht: Diebstahl von GPS-Modulen aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Mildenitz/ Bartow (ots) - In den vergangenen zwei Nächten kam es in den Bereichen Altentreptow und Woldegk zu weiteren Angriffen auf landwirtschaftliche Fahrzeuge, von denen GPS-Geräte entwendet wurden.



In der Nacht vom 19.05.2021 zum 20.05.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter in 17348 Mildenitz bei Woldegk gewaltsamen Zugang zu einer Werkhalle eines Landwirtschaftsbetriebs, in denen ein Traktor und ein Mähdrescher standen. Aus beiden Fahrzeugen wurden die GPS-Geräte ausgebaut und entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 10.500 EUR.



Bereits eine Nacht zuvor, vom 18.05.2021 zum 19.05.2021 griffen bislang unbekannte Täter einen Traktor auf einem umfriedeten Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in 17089 Bartow bei Altentreptow an, aus dem ebenso das GPS- Gerät entwendet wurde. Der Schaden wird derzeit auf 8000 EUR geschätzt.



In beiden Fällen führten Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg die Spurensuche und -sicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden in den Kriminalkommissariatsaußenstellen Malchin und Friedland geführt. Es werden Zeugen gesucht. Wer in den Tatnächten auffällige Beobachtungen im Zusammenhang der Diebstähle gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994 - 231 224, in Friedland 039601 - 300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de



