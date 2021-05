POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B96

B96 (ots) - Am 19.05.2021 gegen 13:30 Uhr ist es auf der B96 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 82-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die B 96 aus Fürstenberg kommend in Fahrtrichtung Neustrelitz. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 82-Jährige auf Höhe des Abzweiges Godendorf einen Überholvorgang einleiten. Dabei ist er aus bisher unbekannter Ursache ungebremst über die freie Gegenfahrbahn von der Fahrbahn nach links abgekommen und mit einem am Straßenrand befindlichen Straßenbaum frontal kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 82-Jährigen nach rechts auf die Fahrbahn geschleudert und kam quer auf der B 96, auf beiden Fahrspuren, zum Stillstand.



Der 82-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit und geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 82-Jährige wurde mit schweren, möglicherweise lebensbedrohlichen, Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.



Zur Rettung des Verunfallten, Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die B96 an der Unfallstelle zunächst vollgesperrt und später halbseitig gesperrt werden. Seit 15:30 Uhr ist die Fahrbahn wieder frei. Der entstandene Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



