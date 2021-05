POL-LWL: Autofahrer erneut ohne Fahrerlaubnis angehalten

Friedrichsruhe (ots) - Zum wiederholten Mal hat die Polizei einen 64-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer eines Pkw wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch die Polizei in Neu Ruthenbeck angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der deutsche Mann bereits im vergangenen Jahr bei Verkehrskontrollen ohne gültige Fahrerlaubnis aufgefallen war. Dem aus der Region stammenden Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss sich der 64-Jährige erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell