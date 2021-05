POL-HRO: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Rostock (ots) - Am 18. Mai ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und einem Pkw-Fahrer im Rostocker Stadtteil Reutershagen.



Um 7:30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg der Hamburger Straße in Richtung Innenstadt. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer bog von der Hamburger Straße nach rechts in die Tschaikowskistraße ein und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Dieser erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde anschließend für die weitere Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Beide Beteiligten sind deutscher Herkunft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: sarah.schueler@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell