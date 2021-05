POL-HWI: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wismar (ots) - Am gestrigen Morgen (18. Mai) ereignete sich gegen 07:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Wismar, bei dem eine 10-jährige Radfahrerin verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr das Mädchen den Radweg des Philosophenweges in Richtung Poeler Straße. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin, die auf dem Gehweg gehalten hatte, öffnete die Fahrertür, offenbar ohne auf die sich von hinten nähernde Schülerin zu achten.

Das Kind kam aufgrund der Kollision mit der Fahrzeugtür zu Fall und verletzt sich hierbei leicht.

Rettungskräfte brachten das Mädchen ins Klinikum.



Der entstandene Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt.



Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



