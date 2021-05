POL-NB: Wildunfall mit hohem Sachschaden

Heringsdorf (ots) -



Am 19.05.2021 gegen 03:20 Uhr ereignete sich auf der B 110 zwischen

der Ortschaft Usedom und dem Abzweig nach Mellentin, im Landkreis

Vorpommern-Greifswald, ein Wildunfall.

Der Fahrer eines ca. ein Monat alten PKW BMW befuhr die B 110 in

Richtung Ahlbeck als plötzlich eine Hirschkuh die Fahrbahn querte. Es

kam zur Kollision mit dem Wildtier. Am PKW des 56-jährigen Deutschen

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000,-Euro. Der 56-Jährige

blieb unverletzt. Sein PKW musste durch einen Abschleppdienst

geborgen werden. Die Hirschkuh erlag ihren Verletzungen vor Ort.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



