POL-ANK: Diebstahl von zwei Motorrädern in Ueckermünde

Ueckermünde (ots) - Zwischen dem 17. Mai, gegen 19.00 Uhr, und dem 18. Mai 2021, 06.50 Uhr, haben unbekannte Täter zwei Motorräder aus einer verschlossenen Garage in der Belliner Straße in Ueckermünde entwendet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um ein silbernes Motorrad MZ ETZ 251 und ein rotes Krad MZ ETZ 250 SW im Gesamtwert von etwa 7.500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Auch der Kriminaldauerdienst kam bereits zum Einsatz und hat Spuren gesichert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell