POL-HRO: Zwei Tatverdächtige nach Brand gestellt

Rostock (ots) - In der Nähe der Neubrandenburger Straße entdeckten die Einsatzkräfte am 17. Mai gegen 19 Uhr, dass Qualm aus einer leerstehenden Baracke aufstieg. Das angegriffene Gebäude konnte durch die eingesetzten BeamtInnen nach abgeschlossenen Löscharbeiten der Feuerwehr von der südlichen Gebäudeseite aus betreten werden. Eine Überprüfung des Gebäudes ergab, dass die Rauchentwicklung aus der südöstlichen Ecke des Gebäudes gekommen war.



Die Einsatzkräfte suchten den Bereich nach Tatverdächtigen ab. In der Nähe des Tatortes wurden vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren angetroffen. Bei den 16- und 18-jährigen Tatverdächtigen wurden im Rahmen der Durchsuchung Feuerzeuge festgestellt. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: sarah.schueler@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell