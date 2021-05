POL-LWL: Polizei ermittelt nach Leichenfund in Grabow

Grabow (ots) - In der Elde in Grabow ist am Samstagabend die Leiche einer Frau entdeckt worden. Bei der Toten handelt es sich um eine 63-jährige Frau. Eine Passantin hatte die im Wasser liegende Tote entdeckt und die Polizei informiert. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zu den Umständen, die zum Tod der Frau führten. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.



