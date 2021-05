POL-HRO: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der BAB 20

Dummerstorf (ots) -



In den Nachmittagsstunden des heutigen Tages gegen 15:00 Uhr

ereignete sich auf der BAB 20 kurz hinter dem Autobahnkreuz Rostock

in Fahrtrichtung Lübeck ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der

Fahrer eines VW Passat aus Lübeck kam nach einem, zuvor in diesem

Bereich niedergegangenen, Regenschauer mit seinem Fahrzeug nach links

von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Er

selbst und ein mitfahrendes Kind wurden nicht verletzt. Am PKW

entstand Totalschaden. Die Schutzplanke wurde ebenfalls in

Mitleidenschaft gezogen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich

auf 65000,- EUR.

Durch den Unfall kam es bis 16:15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf

der Richtungsfahrbahn Lübeck. Der Verkehr staute sich zeitweise bis

zur Anschlussstelle Dummerstorf zurück.

Als Unfallursache ermittelten die Polizeibeamten eine, nicht den

Witterungsbedingungen angepasste Geschwindigkeit. Der Fahrer muss nun

mit der Durchführung eines Bußgelverfahrens rechnen.

Zwischenzeitlich ereignete sich am Stauende eine weiterer Unfall, als

der Fahrer eines VW Sharan aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald beim

Abbremsen seines PKW mit der Schutzplanke kollidierte. Hierbei

entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- EUR



Axel Ulrich

Polizeihauptkommissar

Dienstgruppenleiter AVPR Dummerstorf



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell