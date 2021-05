POL-NB: Blitz löst Brand eines Schuppens aus, LK VG

PHR Pasewalk (ots) -



Am 15.05.2021 gegen 16:00 Uhr meldete ein Bewohner den Brand eines

Holzschuppens in 17321 Bergholz, im Gartenweg.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus

Löcknitz, Bergholz, Rossow und Boock gelöscht werden. Der Schuppen

(5m x4m) in welchem Stroh und Gartengeräte lagerten, wurde zerstört.

Weiterhin wurde im angrenzenden Bereich eine Tanne sowie ein

Verteilerkasten der Telekom durch das Feuer beschädigt. Der

Sachschaden beträgt ca. 1.000,-Euro. Nach ersten Erkenntnissen führte

ein Blitzeinschlag bei dem eintretenden Gewitter zum Brandausbruch.

Der Verdacht einer Straftat besteht gegenwärtig nicht. Personen

wurden nicht verletzt.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







