POL-NB: Enkeltrick- 86- Jährige übergibt 18 000 Euro, LK MSE

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 15.05.2021,gegen 12:00 Uhr, erbeuteten unbekannte Täter fast

18.000 Euro durch einen sogenannten Enkeltrick. Ein männlicher

Anrufer, er nannte sich "Stefan",gab in einem fast zweistündigen

Telefonat gegenüber einer 86-jährigen Rentnerin aus Neustrelitz an,

dass er ihr Enkel sei und dringend Geld benötige,um Steuern

auszugleichen. Im Telefonat fragte der "sogenannte Enkel", ob

Ersparnisse im Haus seien. Der Anrufer verwickelte die Geschädigte

immer wieder in ein Gespräch, damit diese nicht auflegen konnte.

Schließlich zählte die Frau am Telefon ihr Bargeld vor und es wurde

ein Übergabeort vereinbart.

Die Frau, deutsche Staatsbürgerin, übergab etwas später das Bargeld

von ca. 18.000 Euro an eine weibliche Abholerin, welche sich als

Freundin des Enkels ausgab und sie an einem zuvor vereinbarten

Treffpunkt erwartete. Nachdem die 86-Jährige wieder zu Hause war

wurde ihr bewusst, dass es sich wohl um einen Betrug handelte. Gegen

15:00 Uhr wurde dann die Polizei durch den Sohn der Geschädigten

eingeschaltet. Eine sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung nach

möglichen Tatverdächtigen verlief erfolglos. Die Beamten der

Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei rät daher, dubiose Telefonate mit zweifelhaftem Inhalt

schnellstmöglich zu beenden und den Polizeinotruf 110 zu informieren.



Grundsätzlich gilt bei verdächtigen Anrufen: Legen Sie einfach den

Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.



Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell