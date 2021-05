POL-NB: 83- Jährige nach Fahrradunfall schwer verletzt- Polizei sucht Zeugen

PHR Stralsund (ots) -



Am 14.05.2021 gegen 11:45 Uhr ereignete sich auf dem Radweg in der

Seestraße in Stralsund, auf Höhe der hiesigen Berufsfeuerwehr, ein

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen stießen die

Fahrradfahrerinnen beim Entgegenkommen zusammen, wodurch mindestens

eine Fahrradfahrerin stürzte und sich schwerste Kopfverletzungen und

weitere Blessuren zuzog. Bei der verletzten Unfallbeteiligten handelt

es sich um eine deutsche Staatsbürgerin aus Stralsund. Durch einen

Unfallzeugen wurde umgehend die Rettungsleitstelle informiert.

Außerdem leisteten zwei sich vor Ort befindliche Kameraden der

Berufsfeuerwehr erste Hilfe. Bei der anderen Unfallbeteiligten soll

es sich nach Zeugenangaben um eine Frau mittleren Alters handeln.

Diese verließ nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen die

Unfallstelle, ohne Angaben zu ihrer Person zu hinterlassen. Weitere

Informationen liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



Wer relevante Angaben zum Sachverhalt und/oder zur unbekannten

Unfallbeteiligten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in

Stralsund unter der Telefonnummer 03831-2890, jeder anderen

Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter

www.polizei.mvnet.de zu melden.





