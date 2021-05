POL-NB: Diebstahl Wohnmobil in Stralsund

PHR Stralsund (ots) -



In der gestrigen Nacht, zwischen 23.30 Uhr und heute Morgen 00.30

Uhr, haben bisher unbekannte Täter einen Kastenwagen der Marke FCA

Fiat Ducato Reisemobil, Aufbau Knaus, welcher am Straßenrand in der

Spielhagenstraße geparkt wurde, entwendet. Das schwarze Reisemobil,

Baujahr 2018, hat das amtliche Kennzeichen VR-H 321.Es entstand ein

Schaden von rund 46.000 Euro.

Das gestohlene Wohnmobil wurde durch die Polizei zur Fahndung

ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu

aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der

Polizei Stralsund unter der Telefonnummer 03831/ 28900 oder jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.







