POL-HRO: Stark alkoholisierter LKW- Fahrer beendet seine Fahrt in den Nebenanlagen der Autobahn

Rostock (ots) - Am Freitag den 14.05.2021, meldeten aufmerksame Bürger einen auffällig langsam fahrenden LKW auf der A20. Dieser sei auf der Autobahn von Rostock i.R. Lübeck unterwegs und hält dabei nicht seine Spur. Es kommt immer wieder vor, dass der LKW die rechte Spur verlässt und korrigieren muss. Auf Höhe des Parkplatzes Quellental fuhr der LKW von der Autobahn ab, geriet in die Nebenanlagen, wo er dann zum Stehen kam.



Die eintreffenden Beamten konnten den Fahrer so auf dem Parkplatz kontrollieren. Dabei wurde starker Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Der Fahrzeugführer konnte im Beisein der Beamten kaum geradestehen und fiel immer wieder hin. Ein erster durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,81 Promille.



Dem Fahrer wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen und der Führerschein beschlagnahmt. Danach erfolgte eine Blutprobenentnahme. Aufgrund der Alkoholisierung des Fahrzeugführers wurde durch das Amtsgericht Rostock ein Gewahrsam bis zum 15.05.21 09:00 Uhr angeordnet.



Die Beamten des Polizeireviers Dummerstorf kümmerten sich um die Bergung des LKW am Parkplatz Quellental und nahmen den Unfall auf. Die Spedition wurde informiert. Diese wird nun einen Fahrer aus der Ukraine schicken um den LKW wieder zu übernehmen.



Gegen den betrunkenen LKW - Fahrer wird ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet.



