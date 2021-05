POL-ANK: Einbruchsdiebstahl in Pasewalker Firma

Pasewalk (ots) - Bereits gestern Nachmittag wurde die Polizei über einen Einbruchsdiebstahl informiert, der sich am 13. Mai 2021 in der Zeit von 02.00 bis 02.37 Uhr auf einem Firmengelände im Gemeindewiesenweg ereignet hatte. Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft und entwendeten diverse Bautechnik sowie auch Rüttelplatten im Gesamtwert von etwa 25.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell