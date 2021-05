POL-SN: Verkehrswarnhinweis für Samstag. 15.05.21

Schwerin (ots) - Am morgigen Samstag kommt es in Schwerin zu temporären Verkehrseinschränkungen durch einen Autokorso.



Der Fahrzeugkonvoi startet um 11.00 Uhr vom Parkplatz der Kongresshalle in Richtung Weststadt, Nordstadt, Innenstadt, Großer Dreesch, Mueßer Holz und wird voraussichtlich gegen 14.00 Uhr am Ausgangspunkt enden.

Die Polizei begleitet den Konvoi und wird verkehrsregulierend eingreifen.



Am Nachmittag finden im Bereich der Altstadt mehrere Demonstrationen statt. Auch hier kann es kurzzeitig zu Einschränkungen des Verkehrs im Bereich der Werderstraße/Schloßstraße kommen.



Die Polizei ist zum Schutz der Versammlungen im Einsatz.



