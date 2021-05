POL-LWL: Autofahrer bei Auffahrunfall auf der BAB 24 schwer verletzt

Hagenow/ Stolpe (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der BAB 24 zwischen Hagenow und Wöbbelin ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nahe des Parkplatzes "Schremheide" war aus noch ungeklärter Ursache ein PKW auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Dabei wurde der 45-jährige Fahrer des vorausfahrenden PKW schwer verletzt. Der aus Polen stammende Autofahrer ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Der andere Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf 12.000 Euro geschätzt wurde. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge kam es zu einer zeitweiligen Sperrung der rechten Fahrspur in Richtung Berlin.



