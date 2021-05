POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der L182 bei Gresenhorst (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 13.05.2021 gegen 11:15 Uhr kam es auf der L182 bei Gresenhorst zu

einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der 30-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw VW befuhr die L182

aus Rostock kommend in Richtung Gresenhorst. Am Ortseingang

Gresenhorst kam der Fahrzeugführer mit seinem PKW, auf Grund nicht

angepasster Geschwindigkeit, von der nassen Fahrbahn nach links ab.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem

Unfall stieß das Fahrzeug zudem gegen den Zaun eines benachbarten

Grundstückes, welcher dadurch beschädigt wurde.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.

25.600 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen

geborgen werden.

Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell