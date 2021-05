POL-HRO: Grafiti am Gebäude der Hansemesse

Rostock (ots) -



Am 13.05.21 um 01:42 Uhr stellten Beamte des Reviers Lichtenhagen bei

der Kontrolle der Hansemesse an der Rückseite des Gebäudes sowie auf

dem Boden vor dem Gebäude großflächige Farbbesprühungen mit diversen

Schriftzügen fest.

In Tatortnähe konnte ein 22jähriger deutscher Tatverdächtiger mit

Farbanhaftungen festgestellt werden. Eine Identitätsfeststellung beim

Tatverdächtigen und die Spurensicherung erfolgte durch Beamte des

Kriminalkommissariats.



Thomas Hühn

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



