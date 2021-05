POL-NB: Porsche-Fahrer bei Verkehrsunfall auf Rügen leicht verletzt

Bergen/ Rügen (ots) - Am 12.05.2021 gegen 14.30 Uhr befuhr der 65-jährige Rüganer mit seinem schwarzen Porsche die die B 96 von Bergen kommend in Richtung Sassnitz.

Kurz hinter der Abfahrt Ralswiek kam der Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen.

Dabei wurde ein Vorwegweiser und zwei Verkehrsschilder beschädigt.

Der 65-jährige konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde leicht verletzt (Schock).

Die Bundesstraße war für die Bergung des PKW für ca. 30 min. voll gesperrt. Am PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 40.000 EUR.



