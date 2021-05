Öffentlichkeitsfahndung – 71-jähriger Mann aus 17389 Anklam vermisst

Seit Mittwoch, d. 12.05.2021, wird der 71-jährige Herr Jürgen Manthey vermisst. Herr Manthey hielt sich zuletzt in einer Pflegeeinrichtung in der Pasewalker Str. in 17389 Anklam auf, und wurde dort letztmalig gegen 14:00 Uhr gesehen. Der Vermisste ist ca. 1,73m groß, schlank, hat kurze, dunkle Haare, trägt eine schwarze Jogginghose und eine blaue Steppjacke. Er führt vermutlich eine schwarze Waschtasche sowie Badelatschen mit sich. Herr Manthey ist dement, räumlich stark desorientiert und benötigt dringend medizinische Hilfe.

Zeugen, die Angaben zur Person oder zu ihrem Aufenthalt machen können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Anklam, Tel. 03971/ 251-2224, oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wir danken für Ihre Mithilfe.