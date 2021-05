POL-NB: Einbruch in ein Ferienhaus in Ritzerow

Stavenhagen (ots) - In der Zeit vom 08.05.2021 bis zum 11.05.2021 ist es zu einem Einbruch in ein Ferienhaus in der Ortschaft 17153 Ritzerow gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter gewaltsam in das am Ortsrand befindliche und nur über einen Feldweg erreichbare Haus ein. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von ca. 200 EUR. Ob darüber hinaus auch etwas aus dem Haus entwendet wurde ist Ermittlungsgegenstand der Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin. Vor Ort konnten durch den Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg Fahrzeugspuren festgestellt und gesichert werden, die möglicherweise auf ein Quad hindeuten, welches bei der Tat verwendet wurde.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Malchin unter 03994/231-224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



