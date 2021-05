POL-NB: Mopedfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer

Neubrandenburg (ots) - Am 11.05.2021 gegen 19:55 Uhr ereignete sich auf dem Hohenfelder Weg nahe Plöwen ein Verkehrsunfall mit einem Moped.



Der 20-jährige Fahrer einer Simson S 51 befuhr den Hohenfelder Weg aus Plöwen kommend in Richtung Ferienlager Kutzow See. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Moped, geriet ins Schleudern und stürzte in der weiteren Folge. Der Fahrer des Mopeds wurde dabei schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem RTW ins Krankenhaus Pasewalk gebracht werden. Das Moped blieb fahrbereit. Der Sachschaden am Moped beläuft sich auf ca.100,-EUR.



