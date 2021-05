POL-NB: LKW Fahrer missachtet Rotlicht und stößt mit PKW zusammen - eine Person verletzt

Neubrandenburg (ots) - Am 11.05.2021 gegen 15:45 Uhr kam es auf der B 194 nahe Grimmen auf der Kreuzung Höhe der Shell-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Der 27-jährige Führer eines LKW MAN mit Auflieger befuhr die B 194 aus Richtung Demmin in Richtung Stralsund. An der Ampelkreuzung missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Der 57-jährige Fahrzeugführer eines PKW Mitsubishi kam aus dem Gewerbegebiet Grimmen und fuhr bei Lichtzeichen "grün" auf die B 194 auf. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des PKW wurde dabei schwer verletzt und musste durch einen RTW ins Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht werden. Durch den Zusammenstoß wurden der PKW und der LKW stark beschädigt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die eingesetzte freiwillige Feuerwehr Grimmen, welche mit 4 Fahrzeugen und 21 Kameraden zum Einsatz kamen, gebunden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 23.000 EUR. Die B 194 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und die anschließende Fahrbahnreinigung für drei Stunden gesperrt.



im Auftrag



Jörg Hübner



Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Stgraße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131

Email: joerg.huebner@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell