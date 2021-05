POL-SN: Schweriner Polizei und Stadt bereitet sich auf den ´Vatertag´ vor

Schwerin (ots) - Den Vatertag feiern insbesondere Männer gerne und ausgiebig. Ein zweites Jahr infolge gelten wegen der andauernden Pandemie besondere Bedingungen für alle.



Die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt werden am Donnerstag eine erhöhte Präsenz im gesamten Stadtgebiet und an den traditionellen Treffpunkten zeigen.



Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben gezeigt, dass die Abstands- und Hygieneregeln vor allem unter dem Einfluss größerer Mengen Alkohol missachtet wurden.



Auch am Vatertag gelten die aktuellen Kontaktbeschränkungen gemäß der Corona-Landesverordnung, sie werden kontrolliert und umgesetzt.



Die Polizeibeamtinnen und -beamten, sowie die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt, sind sensibilisiert und werden bei Verstößen konsequent einschreiten.



Zu den aktuellen Kontaktbeschränkungen mehr unter dem Link https://bit.ly/3eCplO3



Ein weiteres Augenmerk wird die Polizei auf Verkehrsteilnehmer und ihre Fahrtüchtigkeit legen. Hierzu zählen neben den Kraftfahrzeugführern auch Fahrradfahrer, die bei Auffälligkeiten kontrolliert werden.



Die Polizei und Stadtverwaltung wünschen allen Bürgern einen entspannten und friedlichen Feiertag.



