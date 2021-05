POL-LWL: Sperrungen in Crivitz dauern weiterhin an (2. Ergänzungsmeldung)

Crivitz (ots) - Aufgrund einer beschädigten Hochdruckgasleitung im Gewerbegebiet Crivitz an der Parchimer Straße dauern die Sperrungen wegen der bestehenden Gefahrenlage weiterhin an. Laut Energieversorger ist ein Abschalten der Gaszufuhr nicht ohne weiteres möglich, da es zu Unterbrechungen der Gasversorgung im Krankenhaus käme. Derzeit ist vorgesehen, den beschädigten Teil der Gasleitung zu lokalisieren und freizulegen, um das Ausmaß der Beschädigungen festzustellen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Erdbohrer die Leitung getroffen. Unterdessen dauert die Vollsperrung der Parchimer Straße an. Fahrzeugführer mit Fahrtziel Parchim werden gebeten, direkt auf die Umgehungsstraße auszuweichen.



